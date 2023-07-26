الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سفينة شحن تحترق قبالة سواحل هولندا

حريق سفينة
حريق سفينة

بدأ الحريق باشتعال ذاتي لواحدة من 25 سيارة كهربائية كانت على متن السفينة، وأصيب عدد آخر إثر اندلاع حريق في ناقلة سيارات.

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وعلى الفور قام رجال الإنقاذ بإجلاء 23 من أفراد الطاقم من سفينة الشحن المسجلة في بنما.

كما أفاد خفر السواحل الهولندي، فقد حدث ذلك على بعد 27 ميلًا بحريًا (50 كم) شمال جزيرة أميلاند الشمالية.

وصلت أول رسالة تحذير من سفينة الشحن حوالي منتصف ليل الثلاثاء. كان هناك 23 من أفراد الطاقم على متن السفينة و تم إجلاء جميعهم ، بالإضافة إلى الوفيات المؤكدة ، ووجودعدد  من الجرحى .

سفينة الشحن نقلت 2857 سيارة من بريمرهافن إلى بورسعيد 

واكتفى خفر السواحل بالقول إن "العديد" منهم أصيبوا.

جدير بالذكر أن  سفينة الشحن نقلت 2857 سيارة من بريمرهافن بألمانيا إلى بورسعيد بمصر ، منها 25 سيارة كهربائية.

وبحسب متحدث باسم خفر السواحل نقلته محطة تلفزيون "نوس" ، فإن الحريق اندلع بسبب احتراق ذاتي لإحدى السيارات الكهربائية التي كانت على متن السفينة وعددها 25 سيارة.

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