يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية، الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، ورابط الحصول عليها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إذْ كشف قطاع المعاهد الأزهرية في وقتٍ سابقٍ، الانتهاء من تصحيح جميع المواد المقررة على طلاب الثانوية الأزهرية 2023، لجميع الشعب سواء العلمي أو الأدبي وكذلك شعبة العلوم الإسلامية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية:

في سياق ذلك يكثف الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، إذْ أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال الأسبوع المقبل، بالاسم ورقم الجلوس، على أن يتم إرسال النتيجة للمعاهد الأزهرية في اليوم التالي من إعلانها بشكل إلكتروني.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف من هنا

يجب اختيار خدمات الأزهر الشريف.

الدخول على نتائج الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

أخيرًا النقر على النتيجة تظهر أمامك نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية:

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، سيبدأ قطاع المعاهد الأزهرية في أعمال امتحانات الدور الثاني، وذلك لإعطاء الوقت الكافي لإتمام أعمال التنسيق الإلكتروني لقبول الطلبة بالكليات والمعاهد، ويمكنكم الاطلاع على نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للعام الجامعي 2022/ 2023 من هنا.