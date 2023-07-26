أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ11 سفينة حربية في البحر الأسود

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بـ 11 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ بأربعة صواريخ من طراز كاليبر .

الجيش الأوكراني

وذكرت القوات البحرية - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - :" أن هناك 11 سفينة معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر كروز، بإجمالي يصل إلى أربعة صواريخ " .

وأضاف البيان أن هناك سفينة روسية واحدة في بحر آزوف.. أما في البحر الأبيض المتوسط، تقوم ثماني سفن معادية بمهمة قتالية، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كاليبر، بإجمالي يصل إلى 28 صاروخًا .