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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ11 سفينة حربية في البحر الأسود

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

 

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، أن الجيش الروسي لا يزال يحتفظ بـ 11 سفينة حربية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ بأربعة صواريخ من طراز كاليبر .

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وذكرت القوات البحرية - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - :" أن هناك 11 سفينة معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر كروز، بإجمالي يصل إلى أربعة صواريخ " .

وأضاف البيان أن هناك سفينة روسية واحدة في بحر آزوف.. أما في البحر الأبيض المتوسط، تقوم ثماني سفن معادية بمهمة قتالية، بما في ذلك ثلاث حاملات صواريخ كاليبر، بإجمالي يصل إلى 28 صاروخًا .

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