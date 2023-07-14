الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 مسيرة روسية

قصف جوي روسي على
قصف جوي روسي على كييف

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 16 مسيرة روسية من أصل 17 خلال هجوم شنته القوات الروسية.

وحسب قناة الغد، إن أوكرانيا تعتقد أن الذخائر العنقودية التي استلمتها من واشنطن كفيلة بإحداث تغيير جذري في ساحة القتال، وسط استمرارها في عمليات الهجوم المضاد لاستعادة أراضيها جنوب البلاد.
وأشارت المصادر إلى اشتعال الجبهة الشرقية، في ظل مواصلة روسيا هجماتها العنيفة، بينما تعمل أوكرانيا في الجهة المقابلة على استهداف مخازن الأسلحة الروسية، لافتا إلى أن العاصمة كييف لم تشهد استهدافا من قبل روسيا اليوم الجمعة، حيث كانت معظم الهجمات تجاه المناطق الجنوبية ووسط الأراضي الأوكرانية.

وأضافت: "أوكرانيا نشرت عناصر لها في المناطق الشمالية المحاذية للعاصمة كييف، وأقامت خنادق دفاعية، ومواقع لإطلاق النار، كما لغمت أكثر من 6 آلاف متر في تلك المنطقة خشية حدوث هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية".

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس، إن أوكرانيا استلمت ذخائر عنقودية أرسلتها الولايات المتحدة.

وأعلنت واشنطن في السابع من يوليو أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى كييف في إطار حزمة أمنية بقيمة 800 مليون دولار تهدف إلى ضمان عدم قدرة القوات الروسية على وقف هجوم أوكراني مضاد.

 

مواد متعلقة

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان فعاليات"ماراثون القاهرة"

موعد بدء تسليم قطع أراضي المقابر السابق حجزها بسوهاج الجديدة

أحمد حسن: المنافسة في بطولة “الجيل الذهبي” قوية (فيديو)

165 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر خلال 3 سنوات

العلمين الجديدة .. مدينة السحر والتنمية المستدامة (شاهد)

زيلينسكي يُبدي استعداد أوكرانيا لإبرام اتفاقيات ضمانات أمنية
الجريدة الورقية