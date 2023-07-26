فضل صيام عاشوراء

عن موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2023، فمن المتوقع أن يوافق يوم تاسوعاء يوم التاسع من محرم 1445، يوم الخميس الأسبوع المقبل 27 يوليو 2023، أما صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم، سيوافق يوم الجمعة بعد المقبل 28 يوليو 2023.

وصيام تاسوعاء وعاشوراء من السنن النبوية التي لها فضل عظيم، فهو من أيام الله سبحانه التي امتن بها على خلقه وذكرى نجاة كليم الله موسى عليه السلام وقومه، وقد كان النبي ﷺ يتحرى صيام يوم عاشوراء؛ حيث ورد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ». [أخرجه البخاري] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُرغِّبُ المسلمين في صيام يوم عاشوراء ويقول: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [ أخرجه مسلم]

وسيوافق يوم عاشوراء 2023 يوم الجمعة، وهو يوم يعتقد الكثيرون أنه لا يجوز إفراده بالصيام، وهو ما أوضحه الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة له، حيث أوضح أنه لا صحة لما تردد بأنه لا يجوز إفراد السبت أو الجمعة بصيام وإن وافق أحدهما يوم عاشوراء.

واستشهد الأزهر بما ورد عن الإمام الطحاوي رحمه الله: (وقد أذن رسول الله ﷺ في صوم عاشوراء وحضَّ عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه، ففي ذلك دليلٌ على دخول كل الأيام فيه). [شرح معاني الآثار (2/ 80)]، مضيفا أنه إذا وافق السبت أو الجمعة يوم عرفة أو عاشوراء أو عادة المسلم فلا حرج في الصوم. وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم منفردًا، موضحة أنه يستحب مع ذلك صوم يوم قبله أو يوم بعده خروجًا من الخلاف.

لماذا نصوم تاسوعاء وعاشوراء ويوم عاشوراء هو اليوم الذي شهد معجزة عظيمة، ففيه نجى الله، النبي موسى عليه السلام وقومه من قوم فرعون، حين شق لهم في البحر طريقًا يبسًا فكان لهم أمنًا ونجاة، ولقي فرعون وجنوده الغرق والهلاك، وهو ما ورد ذكره في القرآن الكريم فقال تعالى: {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} [طه: 77، 78] وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء، حيث ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي ﷺ المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: «مَا هذا؟»، قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فصامه، وأمر بصيامه.

فضل صيام عاشوراء وورد في السنة النبوية فضل صيام عاشوراء، حيث يُستحَبُّ الإكثار من الصيام في شهر محرم، وورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». أما فضل يوم عاشوراء فهو يكفر ذنوب سنة، كما روي عن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ صِيَامَ عَرَفَةَ؟ قَالَ: «أَحْتَسِبُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: «أَحْتَسِبُ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ».

وورد أيضا فضل صيام يوم عاشوراء، لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ». فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء وورد في حديث نبوي فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء، لما فيه من تكفيرٍ للسيئات، وزيادةٍ في الحسناتِ؛ فقال رسول الله ﷺ: «وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». [أخرجه مسلم] مراتب صيام عاشوراء ويُستحب صيام يوم تاسوعاء وهو التاسع من محرم مع عاشوراء؛ وهو ما ورد عن النبي ﷺ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». وكشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية مراتب صيام عاشوراء، حيث أوضح أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب، وهو إفراد يوم عاشوراء بالصوم، وصيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده، وصيام عاشوراء وصيام يوم قبله ويوم بعده.



