صيام يوم عاشوراء.. فضله والأعمال المستحبة

صيام يوم عاشوراء.. تصدر محركات البحث "جوجل"، وذلك بالتزامن مع بدء العام الهجري الجديد اليوم الأربعاء الاول من محرم لعام 1445 هجريًا، لما له من فضل كبير في السنة النبوية وفرصة للمسلمين لتكفير السنة الماضية من الذنوب والخطايا.

موعد يوم عاشوراء

ويأتي يوم عاشوراء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، حيث كان رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" يحث المسلمين على صيامه.

سبب تسمية محرم

وسُمي محرّم بذلك لكونه شهرًا محرمًا، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي التي لا يستحل فيها المسلمون القتال، حيث قال الله تعالى فيها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» سورة التوبة 36

فضل الصيام

وعن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم - قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة» رواه النَّسائي في السّنن الكبرى.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال"ما رأيت النّبي "صلّى الله عليه وسلّم يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان» رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد

وقال النّووي"يكفّر كلّ الذّنوب الصّغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر»، ثمّ قال"صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.. كلّ واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفّره، وإن لم يصادف صغيرةً ولا كبيرةً كتبت به حسنات، ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرةً أو كبائر، ولم يصادف صغائر، رجونا أن تخفّف من الكبائر" من كتاب المجموع.

سبب صيام عاشوراء

ويوم عاشوراء عندما هواليومُ الذي أنجى اللهُ تعالى فيه موسى وقومَه، وأغرقَ فرعونَ وقومَه؛ فصامه موسى شُكرًا، ثم صامه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِما رواه ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ، فوجد اليهودَ يصومون يومَ عاشوراءَ، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليومُ الذي أظهر اللهُ فيه موسى وبني إسرائيلَ على فِرعونَ؛ فنحن نصومُه تعظيمًا له، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"نحن أَولى بموسى منكم، فأمَرَ بصيامِه"، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «فصامه موسى شُكرًا، فنحن نصومُه".

الأعمال المستحبة

انتظام في الصلاة في وقتها وصلاة السنن وقيام الليل

صيام يوم عاشوراء وهو يوافق يوم العاشر من محرم

الإكثار من الاستغفار وقراءة القرآن