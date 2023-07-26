الشباب والرياضة واليونيسيف تنفذان تدريب برنامج "مشواري" ببور سعيد

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تدريب مدربين TOT برنامج "مشواري"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من (15-31) يوليو الجاري، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

يشارك في التدريب محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط، شمال سيناء، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، المنوفية، بني سويف، المنيا، الوادي الجديد، البحر الأحمر".

جاء ذلك وفقًا لما حققه مدربي برنامج "مشواري" بمحافظات مصر، والتي يتم تنفيذ برنامج "مشواري" بها والتوسع في المحافظات الجدد، والتدريب على مكون تنمية المهارات الحياتية ومكون التحول الرقمي "دوي"، يشارك في التدريب مدربين البرنامج للمحافظات المستهدفة والمدربين الجدد وفريق عمل مبادرة "دوي".

أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هي ضرورة العمل دائمًا على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرةً إلى أن برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، ولذلك حصل على رعاية رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن برنامج "مشواري" يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية للنشء وللشباب في الفئة العمرية من (١٠-٢٤) سنة، إذْ يحتوي التدريب على أهم المهارات الحياتية مثل "مهارة التواصل، مهارة التفكير الابتكاري، مهارة اتخاذ القرار، مهارة العمل الجماعي، مهارة كتابة السيرة الذاتية، مهارة اجتياز المقابلة الشخصية"، وكذا التعرف على معنى ريادة الأعمال، ومهارات رائد الأعمال ومكون التحول الرقمي من خلال مبادرة "دوي".