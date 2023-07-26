الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظة أسوان

استعداداً لاطلاق الموسم الجديد

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، سلسلة لقاءاتها التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة"، إذْ وصلت مركز شباب الحصايا بمحافظة أسوان، وبمشاركة ٢٥ فتاة، وذلك استعدادًا للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي "ريحانة"، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا".





يهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

تضمن اللقاء عددًا من محاور البرنامج من خلال مشرفة الوحدة والفتيات الحاصلات على الدورات التدريبية، منها إدارة وريادة الأعمال، الحقوق القانونية للفتاة، االتغذية السليمة، وفن الإتيكيت.