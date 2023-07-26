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الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استعداداً لاطلاق الموسم الجديد

الشباب والرياضة تصل ببرنامج "ريحانة" لمحافظة أسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، سلسلة لقاءاتها التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة"، إذْ وصلت مركز شباب الحصايا بمحافظة أسوان، وبمشاركة ٢٥ فتاة، وذلك استعدادًا للانطلاق الموسم الجديد من ملتقي "ريحانة"، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات مهرجان "صيف شبابنا". 
 

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الشباب والرياضة تُعلن عن استخدامها لخاصية whatsApp channel بمشروعاتها

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الشباب والرياضة تنهي إجراءات منح درجات الحافز الرياضى للعام ٢٠٢٣


 يهدف البرنامج إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن.

 تضمن اللقاء عددًا من محاور البرنامج من خلال مشرفة الوحدة والفتيات الحاصلات على الدورات التدريبية، منها إدارة وريادة الأعمال، الحقوق القانونية للفتاة، االتغذية السليمة، وفن الإتيكيت.

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الجريدة الورقية