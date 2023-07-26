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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شهادات ادخار البنك الأهلي الدولارية.. التفاصيل الكاملة للعائد وأماكن الشراء

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

الشهادة الدولارية الجديدة بالبنك الأهلي.. يبدأ اليوم الأربعاء شراء شهادات البنك الأهلي الجديدة، حيث تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

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يمكن للمواطنين استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المعمول بها، حيث يسعى الكثير من المواطنين عقب طرح تلك الشهادات إلى معرفة التفاصيل الكاملة، بغية شرائها والاستفادة من العائد الكبير منها.

شهادة البنك الأهلى فورًا 

وتقدم شهادة البنك الأهلى فورًا الدولارية ذات العائد السنوى 9% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها، أما شهادة الأهلى بلس الدولارية ذات العائد السنوى 7% فيصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكى.

أماكن شراء الشهادات المطروحة

يمكن للمواطنين شراء الشهادات من اليوم الأربعاء من خلال فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

طريقة الشراء للمقيمين في الخارج 

يمكن للمقيمين في الخارج من عملاء البنك، ولا يمتلكون حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

طريقة شراء الشهادات لغير العملاء 

يمكن الحصول على الشهادات لغير عملاء البنك عبر تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحًا به رقمهم القومي والمنتج المطلوب شراؤه.

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