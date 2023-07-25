طرح 4 شهادات دولارية من بنكى "الأهلي" و "مصر"

«المركزى» يضمن استرداد الأموال بالدولار بعد 3 سنوات

طرح البنك الاهلى المصرى وبنك مصر منتجات جديدة تستهدف حائزى الدولار داخل أو خارج مصر من المصريين والأجانب من خلال شهادات لمدة ثلاث سنوات أو قروض شخصية أو قروض تمويل وحدة سكنية للمصريين بالخارج.

ويصدر اليوم البنك الأهلى المصرى شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح البنك الأهلى أن هذه الشهادات تلبى رغبات العملاء فى توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها فى وعاء ادخارى بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصرى للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك فى اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب.

ويطرح الأهلى الشهادة الدولارية الأولى «الأهلى بلس» وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوى 7٪ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصرى لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزى.

كما يطرح الشهادة الدولارية الثانية «الأهلى فورا»، وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوى 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكى.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من اليوم الأربعاء من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلى نت والأهلى موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكترونى الرسمى باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك فيمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومى والمنتج المطلوب شراؤه، على ان يتم الإعلان عن ارقام الحسابات التى سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكترونى تزامنا مع اطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك واية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.

وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلى المصرى اعتبارا من اليوم قرضا شخصا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الاجنبية من الخارج بحد ادنى للقرض ٥٠ الف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق اخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة ٢,٢٥٪ اقل من سعر اقراض البنك المركزى المصرى وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل الى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجانى على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكترونى للبنك، على ان يقوم العميل بتوقيعها لدى اى من فروع البنك، واية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.

وقال البنك الأهلى إنه سبق لكل من البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكرة بالجنيه محققا نجاحا فى تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذى سيتم الاعلان عن كافة تفاصيله فى مؤتمر صحفى بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناء على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة فى مارس 2023، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة فى هذا الشأن.

ويصدر اليوم أيضا بنك مصر شهادتى ادخار «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكى لمدة ثلاث سنوات ويبدأ العمل بهما فى فروعه اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنوياً، هى شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات (27%) تراكمى بالجنيه المصري؛ أما أن شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنوياً، هى شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوى بالدولار الأمريكى، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أمريكى ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالى للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملى شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصرى وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكى طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الموقع الإلكترونى للبنك والإنترنت والموبايل البنكى BM Online، وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلى، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضى 6 أشهر وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات، ويضمن البنك المركزى المصرى لمالكى الشهادات الحق فى تحويل مبالغ الاستردادات والعائد تبعاً للقواعد المنظمة للشهادات إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل مع الاعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالحساب.

وأطلق بنك مصر منتجى القرض الشخصى والتمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج، حيث سيتيح ذلك التوسع فى منح التمويل العقارى ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم، الأمر الذى سيحفزهم على استثمار مدخراتهم فى القطاع العقارى، كما يأتى إطلاق هذا التمويل فى إطار مساهمة البنك المستمرة فى تنفيذ خطة الدولة، وسعيها الدائم فى التوسع العمرانى وانشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة.

ويتيح منتج قرض التمويل العقارى للمصريين العاملين بالخارج تمويل كافة الوحدات السكنية القائمة بأكبر نسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وبأطول فترة سداد تصل إلى 15 عاماً، كما يتيح بنك مصر منتج القرض الشخصى للمصريين العاملين بالخارج وتصل قيمة القرض لمبلغ 3 ملايين جنيه مصرى، وتصل فترة السداد إلى 4 سنوات.