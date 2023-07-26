الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ترحيب دولي ببدء تفريغ خزان صافر النفطي قبالة سواحل اليمن

إفراغ ناقلة صافر
إفراغ ناقلة صافر

رحبت واشنطن، ببدء الأمم المتحدة إفراغ ناقلة "صافر" لتجنب كارثة إنسانية في البحر الأحمر، داعية المجتمع الدولي والقطاع الخاص للمساهمة من اجل إتمام العملية.

 

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إفراغ ناقلة صافر

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن إفراغ حمولة الناقلة من النفط، والتي تتجاوز المليون برميل، يجنب كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية في البحر الأحمر.

 

ودعت واشنطن المجتمع الدولي بما فيه القطاع الخاص لدعم إتمام عملية إفراغ الناقلة التي لا تزال تحتاج إلى 22 مليون دولار، مشيرة إلى تبرع الولايات المتحدة بـ10 ملايين دولار.

 

كما رحب الاتحاد الأوروبي ببدء عملية نقل النفط من خزان صافر العائم الى الناقلة "يمن"، مما سيمنع تسربا كارثيا للنفط في البحر الأحمر.

 

وقال الاتحاد في بيان: "هذه أخبار رائعة لليمن والمنطقة والعالم وهي نتاج التعاون بين الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة، وتحدد السبيل للمضي قدما ".

 

وأضاف: "فخورون بدعم هذه الجهود مع دولنا الأعضاء في الاتحاد حتى استكمال العملية. "

 

 

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