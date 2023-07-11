إندونيسيا تحتجز ناقلة نفط إيرانية.. "انتهكت لوائح بحرية"

قال خفر السواحل الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إنه قام باحتجاز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها نفطا بطريقة غير قانونية، مضيفًا أنه يُشتبه أيضًا في انتهاكها للوائح بحرية أخرى.

وأضاف في بيان أن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272,569 طنا من النفط الخام الخفيف، ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح.

وأفاد خفر السواحل الإندونيسي بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تنقل النفط إلى السفينة "ستينوس"، التي ترفع علم الكاميرون.

ولم يذكر تاريخ الواقعة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال إن "أرمان" يُشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من ميناء.

ولم يتسن الوصول إلى مشغلي السفينة للتعليق.

يأتي هذا الإعلان بينما تُلزم المنظمة البحرية الدولية السفن باستخدام أجهزة الكشف عن مواقعها تحقيقا للسلامة والشفافية.

كما يمكن لأطقم السفن إغلاق هذه الأجهزة في حالة التعرض لخطر القرصنة أو أي مخاطر مماثلة. غير أن السفن كثيرا ما تغلق الأجهزة لإخفاء مواقعها في حالة قيامها بأنشطة غير قانونية.

إيران تحتجز ناقلة نفط

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط أجنبية، قائلة إنها تحمل على متنها "مليون لتر من الوقود المهرب"

في حين نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن قائد المنطقة الثانية في القوة البحرية، العميد رمضان زيرراهي، إنه تم "القبض (على) عصابة تهريب الوقود في الخليج الفارسي في مدينة بوشهر من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية" .

وذكر زيرراهي أن السفينة الأجنبية كانت على الحدود البحرية لمدينة بوشهر.

وقال المسؤول الإيراني إن "هذه السفينة حصلت على دعم عسكري من الولايات المتحدة"، مٌضيفا: "مع اليقظة والدقة والسلوك المهني واقتدار مقاتلي مشاة البحرية، هزمت الأعمال غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج".

ليست المرة الأولى

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها إندونيسيا ناقلة نفط إيرانية، إذ أعلنت في 25 يناير من عام 2021، أن حرس السواحل احتجز الناقلة "أم.تي هورس" التي ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها النفط على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، وفقا لوكالة "رويترز".

كما استمر احتجاز إندونيسيا للسفينة الإيرانية حوالي 4 أشهر، حتى تم الإفراج عنها في مايو من ذات العام.

في حين قالت إيران وقتها إن الناقلة "أم.تي هورس" احتُجزت بسبب "مسألة فنية"، وطالبت إندونيسيا بتفسير احتجاز الناقلة.

بينما رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايز سيا، بأن وزارة الشؤون الخارجية تنسق مع خفر السواحل وحصلت على معلومات تفيد بأن ناقلة النفط يشتبه بأنها انتهكت القانون.

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