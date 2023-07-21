شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.



ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب



أكد الأزهر أن ثورة يوليو ستظل واحدةً من الأحداث المهمة في تاريخ وطننا الحبيب، حيث كان لها دورٌ مهمٌّ في القضاء على الفوارق بين الطبقات، والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب المصري؛ كما ضربت المُثُل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب.

دعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجدٍّ ومثابرةٍ وإخلاصٍ من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها، داعيًا الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن يُديم علينا الأمن والاستقرار والأمان.



كان الأزهر الشريف أعرب عن إدانته واستنكاره الشديد لما تمارسه السلطات السويدية من استفزازات متكررة في حق مقدساتنا الإسلامية تحت شعار «حرية التعبير» الزائف . مشددا على أن ما تقوم به السلطات السويدية من مواصلة منح موافقات لحرق كتاب الله عز وجل ليعكس سياسات فوضوية وتطرفًا بغيضًا ودعمًا للإرهاب ومعاداة للمسلمين في ربوع الأرض.

شدد الأزهر على أن السماح لهؤلاء الإرهابيين المجرمين بحرق المصحف يمثل جريمة بحق الإسلام وحق الأديان والإنسانية، ووصمة عار على جبين هذه المجتمعات، التي أثبتت بممارساتها أنها أقرب الشعوب إلى العنصرية والفوضى وإزدواجية المعايير وأبعدها عن الحرية الحقيقة واحترام الأديان والشعوب.



دعا الأزهر جميع الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية نصرة لله وكتابه الكريم، وأن ينضم لهذه الدعوة كل أحرار العالم.

مشيرا إلى أنَّ أي تخاذل في اتخاذ مواقف صارمة تجاه ما تنتجه السويد لهو دعم لهذه الجرائم، وتشجيع لهولاء المجرمين الذين يظهرون عداوتهم لكتاب الله ولدين الإسلام لمواصلة جرائمهم، ودعم لهذه المجتمعات التي لا تعرف إلا المادة وسيلة وغاية.

دعا الأزهر الدول الإسلامية والعربية كافة إلى استمرار اتخاذ مواقف موحدة وجادة تجاه سياسات السويد الهمجية والمعادية للإسلام والمسلمين، والتي لا تحترم مقدسات الأديان، ولا تفهم إلا لغة المال والمصالح المادية.