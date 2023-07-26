تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة الأهلي فى الدوري
يخوض فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي مباراة مرتقبة أمام نظيره الأهلي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فى ختام الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.
تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي فى الدوري
في حراسة المرمى: عصام ثروت
في خط الدفاع: كريم العراقي ، عماد بو بكر، أحمد عماد، عمرو سعداوي.
في خط الوسط: محمد الفيومي ، زياد كمال ، محمد جريندو، الياس الجلاصي.
في الهجوم: حسام جريشة، مروان حمدي
موعد مباراة الاهلى و المصري فى الدوري
ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الختامية من العمر مسابقة الدوري الممتاز.
القناة الناقلة لمباراة الاهلى و المصري
ويتقابل الاهلى ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم فى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.