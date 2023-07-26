الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمباراة الأهلي فى الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

يخوض فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي مباراة مرتقبة أمام نظيره الأهلي مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، فى ختام الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

 

txt

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري بالدوري

txt

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقناة الناقلة

 

تشكيل المصري المتوقع أمام الأهلي فى الدوري 

في حراسة المرمى: عصام ثروت 

في خط الدفاع:  كريم العراقي ، عماد بو بكر،  أحمد عماد، عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد الفيومي ، زياد كمال ،  محمد جريندو، الياس الجلاصي.

في الهجوم: حسام جريشة، مروان حمدي  

موعد مباراة الاهلى و المصري فى الدوري 

ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الختامية من العمر مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى و المصري 

ويتقابل الاهلى ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم فى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.

 

الجريدة الورقية