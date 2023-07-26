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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقناة الناقلة

الاهلى و المصري البورسعيدي
الاهلى و المصري البورسعيدي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم، في آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري.

 

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الأهلي يواجه المصري البورسعيدي فى الجولة الختامية بالدوري

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موعد مباراة الاهلى و المصري فى الدوري 

ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الختامية من العمر مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى و المصري 

ويتقابل الاهلى ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم فى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.

وكان الأهلي قد فاز بالسوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، عن موسم 2020 - 2021 الماضي، وتوج بكأس مصر على حساب بيراميدز لموسم 2021-2022، وفاز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز أيضا موسم2021 –2022، إضافة إلى تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي نسخة 2022 - 2023.

 

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