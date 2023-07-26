موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي فى الدوري والقناة الناقلة

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم، في آخر مباريات الموسم الحالي من الدوري.

موعد مباراة الاهلى و المصري فى الدوري

ويلعب الأهلي أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الختامية من العمر مسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى و المصري

ويتقابل الاهلى ونظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم فى الجولة الأخيرة من الدوري المصري، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بشكل حصري.

وكان الأهلي قد فاز بالسوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة هدفين دون رد، عن موسم 2020 - 2021 الماضي، وتوج بكأس مصر على حساب بيراميدز لموسم 2021-2022، وفاز بالسوبر المصري على حساب بيراميدز أيضا موسم2021 –2022، إضافة إلى تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي نسخة 2022 - 2023.