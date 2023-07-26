شهادات البنك الاهلي الجديدة.. اقتصادي يكشف الهدف من طرحها للمواطنين

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادى، إن طرح شهادات البنك الأهلي المصري شهادات دولارية تأخركثيرًا وستعمل على توفير المصادر الدولارية، وستساهم في حل مشاكل الاسيتيراد والاعتمدات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسيعمل ذلك على حدوث انفراجة بشكل أو بآخر، وهذه الحلول مؤقتة، مشيرًا أن الحلول لزيادة المصادر الدولارية هي الصادرات الصناعية ذت المكون المحلي الكبير، والسياحة ومحاولة لرفع ايرادات قناة السويس.

البنك الأهلي

واشار في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن البنك الأهلي وبنك مصر، كان لهم دور كبير في تحقيق السياسات الاقتصادية للحكومة، وأن تلك المبادرة تعد نموذج يحث الكثير من البنوك الى اتخاذ اجراءات مماثلة، مشيرًا أن التسهلات وبلا شروط من البنك، هي لجذب الدولارات التي تم تدبيرها عن طريق السوق السوداء.

البنك الأهلي المصري

تجدر الإشارة إلى أنه أعلن البنك الأهلي المصري بالأمس طرح شهادات دولارية جديدة، تتراوح عوائدها بين 7% و9% وحوالي 27% كعائد، ويمكن للمواطنين شراء الشهادات من اليوم الأربعاء من خلال فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.