المالية: اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ انطلاقة قوية لجذب التدفقات الاستثمارية

بحضور 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية ..

تستعد مصر لاستضافة اجتماعات «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بمدينة شرم الشيخ، سبتمبر المقبل، بحضور ٣ آلاف من الشخصيات الدولية المؤثرة، يشاركون في النقاشات الثرية لهذه المنصة العالمية، بينهم ١٠٦ وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية بالدول الأعضاء.

وتم عقد عدد من اللقاءات التنسيقية والتحضيرية المشتركة بين وزارة المالية، وممثلي البنك؛ من أجل توفير مقومات النجاح لهذا الحدث المهم، الذي يتضمن إقامة معرض للشركات المصرية والأجنبية؛ يسهم في فتح آفاق رحبة لتطوير البنية التحتية.

انطلاقة قوية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن عقد اجتماعات البنك الآسيوي في مصر، تُعد بمثابة انطلاقة قوية، نتطلع أن تساعد في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، على نحو يُعزز المسار التنموي الهادف لتحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ليقوم بدوره المنشود باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نستهدف الاستفادة من خبرات وقدرات البنك الآسيوي في حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

محفظة استثمارية



قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن حجم التعاون بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، انعكس في محفظة استثمارية تجاوزت المليار دولار، والمساهمة في تمويل عدة مشروعات منها، محطة بنبان للطاقة الشمسية، وخط أبو قير، وبرنامج النمو الشامل من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التعاون في إصدار سندات «الباندا» لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أننا نتطلع لتوسيع أنشطة البنك الآسيوي في مصر؛ امتدادًا للمسيرة المصرية الناجحة في تطوير البنية التحتية.