إنتر ميامي الأمريكي يتأهل لدوري الـ 32 بكأس الدوريات

استطاع فريق الكرة الأول بنادى إنتر ميامي الأمريكى الفوز على نظيره أتلانتا بنتيجة أربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، بدور الـ 32 بكأس الدوريات.

أهداف ميسي اليوم مع إنتر ميامي الأمريكي

ميسي

و استطاع ليونيل ميسي تسجيل هدفين بالاضافة الى صناعة هدف أخر لزميله روبرت تايلور، ليقود إنتر ميامي للفوز 4-0 على أتلانتا، في بطولة كأس الدوريات.

ميسي رجل مباراة إنتر ميامي وأتلانتا

ميسي

وحصل ليونيل ميسي على جائزة رجل المباراة، وأصبح إنتر ميامي، أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.

ووقع ميسي، عقدا لمدة موسمين مع إنتر ميامي براتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.