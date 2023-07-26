بشرى سارة.. موعد انخفاض درجات الحرارة



توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي حتى بداية الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء.



الطقس السائد



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، حتى الاثنين المقبل.



ارتفاع نسب الرطوبة



وذكرت، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وشبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 26 والعظمى 39