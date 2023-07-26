الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة شديدة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.. حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة، ورطب ليلًا على كافة الأنحاء.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية الموجة شديدة الحارة وتغير حالة الطقس إلى امتداد منخفض الهند الموسمى، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن شهر يوليو الأسخن في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، ومن المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، ولكن تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

وأعلنت الأرصاد الجوية انكسار حدة الموجة الحارة وحدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالى، ومع مطلع الأسبوع المقبل من المتوقع أن يشمل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة كافة الأنحاء ليشمل محافظات جنوب الصعيد.

وبشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من المتوقع تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسط نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:

درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42- 23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 38- 22

درجات الحرارة على جنوب سيناء 44- 28

درجات الحرارة على شمال الصعيد 43- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 45-30

