استشاري النقل والطرق: توطين الصناعة يهدف لنقل الخبرات العالمية واستمرارية تقديم الخدمات

قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري النقل والطرق، إن اتجاه وزارة النقل لتوطين الصناعات في مصر الهدف الأساسي منها نقل الخبرات الصناعية من دول العالم وتشغيل الأيدي العاملة، وينعكس ذلك بالضرورة على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات من خلال معالجة الأعطال على وجه السرعة فور حدوثها.

توطين الصناعات

وأضاف نبيل، في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن توطين الصناعات في مصر يحقق دعم التنمية المستدامة والتكامل مع الدول الخارجية مما يُحدث توفير في الفارق الزمني بين الصناعة المصرية ومستواها والصناعات الدولية.

عدم الاعتماد على الاستيراد

وأكد استشاري النقل والطرق، أن الهدف من ذلك هو عدم الاعتماد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات التشغيل من الخارج، ولكن توطينها لضمان تواجدها محليًا.