تعاون بين "النقل" و CMA CGM الفرنسية بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية

وقعت وزارة النقل عبر الفيدوكونفرانس مذكرة تفاهم مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية بشأن انطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال النقل البحري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية .

وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفي باريس رودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM وبحضور السفير/ علاء يوسف االسفير المصري في فرنسا

ونقل وزير النقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرودلف سعادة رئيس شركة CMA CGM الفرنسية العالمية وتقدير سيادته للتعاون المثمر بين الشركة والجانب المصري سواء مع وزارة النقل او هيئة قناة السويس اوالمؤسسات المصرية الأخرى .

عدة مجالات

وأشار إلى اهمية هذا التوقيع الذي يشمل التعاون في عدة مجالات منها ( المحطات متعددة الاغراض و السفن التجاريه والملاحه البحريه وانشاء ميناء جاف ومنطقة لوجيستية ترتبط مع الموانىء البحرية بخطوط السكك الحديدية) ، معربا عن سعادته بهذا التوقيع مع واحدة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال ادارة وتشغيل المحطات البحرية والتي تمتلك الخط الملاحي الثالث عالميا وذلك في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل حاليا لتكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت لافتا الى ان هذا التوقيع يجسد التعاون المثمر مع القطاع الخاص الدولي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي .

وزير النقل خلال توقيع مذكرة التعاون

ومن جانبه السيد رودلف سعادة على سعادته البالغة بزيادة حجم التعاون مع وزارة النقل المصرية بشكل كبير وتوقيع هذه المذكرة التي تمثل خطوة هامة لانطلاقة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك الكبير لم يكن ليتحقق لولا رعاية ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي تشهد مصر في عهده انطلاقة غير مسبوقة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل .

وفي الختام تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لسرعة توقيع العقد النهائي الذي سيمثل نموذجا عظيما للتعاون بين الجانبين.