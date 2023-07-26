لحظة سقوط طائرة خلال عمليات إطفاء حرائق اليونان (شاهد)

ذكرت وسائل إعلام محلية يونانية أن طائرة كانت تخمد حرائق الغابات تحطمت في جزيرة يوبوا اليونانية.

و يوم الثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.



وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وقدمت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.

وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.