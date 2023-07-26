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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز ينتصر على النجوم في أزمة مستحقات محمود صابر

محمود صابر
محمود صابر

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن أن قرار اتحاد الكرة بأحقية نادي النجوم في ٩ ملايين جنيه باقي قيمة مستحقات انتقال محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي هو انتصار لنادي بيراميدز وليس لنادي النجوم كما يدعي البعض.

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تفاصيل أزمة مستحقات محمود صابر

 

أوضح المصدر أن نادي النجوم كان يطالب بيراميدز بالحصول على 15 مليون جنيه وهو ما وجده بيراميدز غير مستحق، وبالتالي توقف بيراميدز عن السداد لحين فصل اتحاد الكرة في الشكوى.

شدد المصدر على أن حكم اتحاد الكرة هو انتصار لنادي بيراميدز لأن المبلغ الذي حكم به الاتحاد أقل بخمسة ملايين مما كان يطلبه النجوم ويرفضه بيراميدز لأنه يخالف التعاقد المبرم بين الناديين في صفقة انتقال محمود صابر لنادي بيراميدز.

أشار إلى أن النادي لم يكن ليوقف سداد المستحقات مع النجوم إلا لخلاف مادي نشب مؤخرا ليتم اللجوء للاتحاد لحسم الأمر في النهاية، وهو ما يعد قرارا في صالح بيراميدز.

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