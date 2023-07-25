منافس بيراميدز في دور الـ32 بالكونفدرالية

كشفت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن منافس بيراميدز، في دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024 وكأس الكونفدرالية، للدور التمهيدي الأول والثاني دور الـ64 والـ32.



ويلتقي نادي بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع الفائز من مواجهة جاديكا الصومالي ضد الجيش الرواندي في دور الـ 64 بالبطولة.



تنطلق نسخة دوري أبطال أفريقيا الجديدة من دور الـ64، ثم يتأهل 32 ناديًا إلى الدور التالي المؤهل لدور المجموعات.

فيما يلتقي الأهلي ي دور الـ32 مع الفائز من مباراة زنزيبار ضد سان جورج الأثيوبي، في مباراة دور الـ 64 بالبطولة.



قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ألغى هبوط الأندية من دوري الأبطال للكونفدرالية لأول مرة.



يشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية من دور الـ 32 ولن يشارك في الأدوار التمهيدية والتي ستحدد منافس الزمالك في دور الـ 32، فيما سيشارك فيوتشر في الدور التمهيدى للبطولة.

يخوض 54 ناديًا من 42 اتحاد عضو بطولة كاف دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يتنافس 52 ناديًا تمثل 41 اتحاد عضو في كأس الكونفدرالية.