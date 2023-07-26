رياض المالكي يسلم مذكرة الدفاع الفلسطينية لمحكمة العدل ضد إسرائيل

قدم أمس وفد دولة فلسطين برئاسة رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين ، البيان الكتابي لمذكرة الدفاع الأولي لدولة فلسطين بشأن طلب رأي استشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 77/247 المؤرخ 30 ديسمبر 2022 بشأن قضية فلسطين ، الي فيليب غوتييه رئيس قلم محكمة العدل الدولية بلاهاي .



وأشار البيان الكتابي وهو مذكرات الدفاع الأولي في طلب الرأي الاستشاري و الذي شارك وزارة الخارجية الفلسطينية في صياغته نخبة من أبرز محامي القانوني الدولي في العالم ، الي الأدلة التي لا يمكن التغلب عليها سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية ، وقد رسمت مذكرة الدفاع صورة واضحة للخطأ والإهانات التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ، وهو عرض الحقائق على المحكمة إلى تؤدي الي استنتاج مباشر إلي ان الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية ، وتمييزها العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني ، وإنكارها المنهجي لحقوقه غير القابلة للتصرف ، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة ، أمور غير قانونية بشكل صارخ ، ويجب إنهاؤها بشكل فوري وغير مشروط وكامل ، و تعكس هذه الإجراءات الإرادة الجماعية لغالبية الدول في السعي للحصول على مشورة وتوجيه موثوقين من المحكمة بشأن قضايا الشرعية والمساءلة فيما يتعلق بفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.

كما تأتي في منعطف حرج يواجه فيه الشعب الفلسطيني التهديد الوجودي الأكثر إلحاحًا منذ النكبة ، حيث تتعهد إسرائيل بشكل علني ودون تحفظ وتنكر على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، وسحق تطلعاته إلى الحرية ، وتحقيق الاستعمار الكامل للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني منذ عام 1967.

وأشارت مذ كرة الدفاع أن دولة فلسطين تثق تمامًا بمحكمة العدل الدولية واستقلالها والتزامها بدعم القانون الدولي كأساس للعدالة والسلام بين الأمم ، وتتطلع فلسطين إلى مواصلة المشاركة البناءة خلال المراحل التالية من مداولات المحكمة.