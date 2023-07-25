الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر يرفض رحيل علي معلول عن الأهلي

على معلول
على معلول

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع أعضاء لجنة التخطيط بالنادي، حسم ملف علي معلول النهائي، مشيرا إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أبلغ اللجنة بموقف كولر بأنه يرفض رحيل النجم التونسي.

إقرأ أيضًا..

txt

شبانة: تصريحات أوسوريو مبالغة وتؤكد على توتره

txt

شبانة: هذا هو سر رباعية الأهلى فى المقاولون

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "كولر متمسك بوجود علي معلول، عقده مستمر مع النادي الاهلي لموسم آخر، والمدرب يثق فيه ويطالب بتمديد عقده موسم آخر، وحتى الآن المدرب أيضا غير متحمس لفكرة عودة محمد شكري".

وأضاف: "الخطيب أعطى أوامره بإغلاق الباب أمام الوكلاء أو الأندية الخليجية وإبلاغهم بأن اللاعب غير معروض للبيع".

شبانة: الأهلي منح الشناوي مهلة 24 ساعة لجلب عرض خارجي
 

وواصل: "كولر أيضا متمسك بوجود محمد الشناوي، وتم منحه اللاعب مهلة لمدة 24 ساعة في حالة وجود عرض رسمي سيتم مناقشته، الإدارة والمدير الفني متمسكان بالحارس، لكن الشناوي يرغب في خوض تجربة احترافية وإزاء ذلك تم منحه فرصة حتى غدًا لاستقدام العرض الخارجي، وحال عدم وصول اي عروض سيتم إعلان انتقال علي لطفي لنادي زد".

وأكمل: "مصطفى سعد ميسي لاعب الأهلي المعار إلى سموحة، سينتقل على سبيل البيع النهائي إلى صفوف زد بعد موافقة مارسيل كولر".

وأشار إلى أن الأهلي حسم صفقة رضا سليم الجناح المغربي، من نادي الجيش الملكي، بعدما تمسك اللاعب بارتداء القميص الأحمر ورفض عدة عروض آخرى من بينها بيراميدز.

وأكد: "رضا سليم يعلم جماهيرية الاهلي ومشاركاته الكثيرة في البطولات الكبرى منها كأس العالم للأندية، وانضمامه افضل رد على قصة محمد الشيبي، وعلاقات الأهلي مع الأندية المغربية راسخة وتوطدت علاقته كثيرا بالجماهير المغربية أيضا وكانت هناك معاملة جيدة للفريق الاحمر في مونديال الأندية الأخير".

وأتم: "ضم المغربي رضا سليم للأهلي أفضل رد على "ونوس" الذي يعكر العلاقات بين البلدين، وضم نجم الجيش الملكي أفضل رد على الادعاءات الكاذبة ومحاولة تأجيج الفتن وإشعار الفتن بين الجماهير".

مواد متعلقة

تقارير تونسية: علي معلول يقرر الرحيل عن الأهلي وحدد وجهته المقبلة

الأهلي يجدد عقد على معلول حتي 2026

الأهلي والزمالك.. على معلول ظهير بدرجة هداف وصانع ألعاب

علي معلول يعلق على تتويج الأهلي بالدوري: "عاد لبيته"

علي معلول يسجل هدف الأهلي الأول أمام البنك الأهلي

علي معلول يعزز صدارته بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بدوري الأبطال

علي معلول يقود تشكيل تونس المتوقع لمواجهة ليبيا بتصفيات أفريقيا
الجريدة الورقية