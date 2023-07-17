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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة: تصريحات أوسوريو مبالغة وتؤكد على توتره

اوسوريو
اوسوريو

قال الاعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك أوسوريو عقب التعادل مع فاركو تدل على توتره وغضبه.

 

وانتقد شبانة طلب أوسوريو بتطبيق طريقة لعبه وسط باقي الفرق ، وتسائل هل كان للأهلي الفوز ببطولة أفريقيا اذا طبق هذا الاسلوب في اللعب؟ .. مضيفا : "لا انت جوارديولا ولا فريقك مانشستر سيتي"

 

واختتم شبانة تصريحاته قائلا : تصريحات أوسوريو جاءت مبالغة و نتيجة المباراة لم تغير من الوضع شىء بعد حسم الفارس الأبيض للمركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

 

أوسوريو يكشف عن صفقات الزمالك 

وقال أوسوريو: "لم أطلب ضم 8 لاعبين للفريق، طلبت ضم ثلاثة لاعبين وهم مساك بيلعب بقدمه اليسري ومهاجم رقم 9 مثل ابراهيموفيت، خاصة أن سيف الجزيري وناصر منسي يقومان بدور مهم ولكن أريد مهاجم يستطيع أن يقف علي الكرة بالإضافة إلى لاعب مركز 8".

 

وأضاف المدير الفني: "أحمد بلحاج وسامسون ليس لهما  مكان في الفريق وقارنوهما باللاعبين في مراكزهما وستعلمان سر عدم مشاركتهما، وأنا معجب بأحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري ولكن إذا انضم للفريق سيكون في نفس مركز مصطفى شلبي وسيد نيمار".

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