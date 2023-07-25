رفض استئناف أحمد عز لدفع 21 ألفا و410 جنيه استرليني لتوأم زينة

رفضت محكمة استئناف عالي الأسرة، الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيهات استرلينية قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.

رفض استئناف أحمد عز لدفع21 ألفا و410 جنيه استرليني لـ توأم زينة

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر ، بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.

وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.

وكان المستشار معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، قد أقام دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية لـ التوأم من الفنان أحمد عز، حيث قدم، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلمي الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وطالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز يطالب بتخفيض قيمة النفقة، ويأتي ذلك للمرة الثالثة التي تعرض فيها المحكمة على الفنان أحمد عز والفنانة زينة التصالح فيما بينهما؛ حيث أجلت المحكمة نظر الدعوى لإعلانهما.

وكشف دفاع الفنانة زينة، تفاصيل جديدة في الدعوى المقامة منها ضد الفنان أحمد عز في أزمتهما الشهيرة بدفع مصاريف دفع متجمد أجر السكن، وحضانة لطفلي الفنانة زينة.

موكدا أن أجر مسكن حضانة تم الحكم فيه بـ 25 ألف جنيه شهريًا للطفلين .

عشماوي ينتظر 3 متهمين .. سرقوا وأنهوا حياة سائق تاكسى بشبرا الخيمة

في سياق متصُل ، عاقبت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، عامل وبائع متجول وسباك، بالإعدام لاتهامهم باستدراح سائق سيارة "تاكسي" وقتله لسرقة سيارته، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14665 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3596 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي م م"، وشهرته "مصطفي الأسود"، 24 سنة، عامل، و"محمد م ع"، وشهرته "محمد شرقية"، 19 سنة، بائع متجول، و"أحمد ا م"، وشهرته "أحمد العسكري"، 25 سنة، سباك، قتلوا عمداً المجني عليه كرم محمود محمود محمد مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذاً لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، بأن قبعوا بمحلهم بالطريق العام متربصين بكهل ذو وهن قائدٍ لسيارة أجرة، حددوا طرازها سلفاً وما أن لاح لهم مبتغاهم حتى استوقفوه طالبين منه التوجه لوجهتهم المزعومة فأنصاع لهم، وبمحل بعيد عن أعين الرقباء أطبق المتهم الثاني الجالس من خلفه على عنقه، تبعه أن قيدا المتهمان الأول والثالث حراكه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول كمم فيه، قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المُرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجناية بقصد التأهب لارتكاب الجنحة المؤثمة بالمادة 317 رابعا وخامساً من قانون العقوبات، وتسهيلاً لها إذ أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا ليلاً ساعة اليد والهاتف المحمول والمبلغ المالي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكين للمجني عليه "كرم محمود محمود محمد"، والسيارة الرقيمة "أ ق ه / 813"، أجرة قيادة الأخير، وآلة رفع السيارة، ومفتاح فك براغي إطاراتها المملوكين للمجني عليها رضا عبد الفتاح محمد عقب فراغهم من فعلتهم المبينة بعاليه على النحو القبيل بالأوراق.