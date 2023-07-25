نصائح ذهبية لحماية شعرك من مياه البحر في المصايف

تعاني أغلب النساء في فصل الصيف من تقصف الشعر، بسبب نزول البحر وحمام السباحة دون حماية الشعر من المياه المالحة والآخرى التي تحتوي على الكلور الضار للشعر، ولذلك نقدم لك بعض النصائح المذهلة لحماية شعرك في المصيف من هيشانه وتقصفة.

حماية الشعر من مياة البحر

نصائح لحماية شعرك من أضرار مياه البحر

.1قومي بتغطية شعرك بالزيوت الطبيعية

زيت الجوجوبا النقي من أسهل الطرق لحماية شعرك في البحر وهو بطلاءه بزيت الجوجوبا الطبيعي لمنع الملح والكلور من أذية الشعر. قبل الخروج، ضعي هذا العنصر المغذي الأساسي على شعرك كعلاج ترطيب عميق. اتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

2. احمي شعرك من أشعة الشمس

يساعد البلسم الذي يترك على الشعر ومستحضرات الشعر على حبس الرطوبة للحفاظ على مظهر خصلات شعرك في أفضل حالاتها. غطي شعرك بتركيبتك المفضلة قبل السباحة لحمايته من التلف .

3. تجنبي الشامبو الذي يحتوي على الكبريتات

يمكن أن يؤدي غسل الشامبو بالكبريتات إلى تجفيف شعرك وفروة رأسك، وهذا هو آخر شيء تحتاجينه في أيام الصيف. اختاري أنواع الشامبو النباتية المصممة بدون كبريتات لمنهج صحي أكثر لتنظيف الشعر.

4. ابحثي عن منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على عامل حماية من الشمس

تحت الانطباع بأن واقي الشمس مخصص لبشرتك فقط؟ فكري مرة أخرى. تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية القاسية على كل من شعرك وفروة رأسك، وهذا هو السبب في أنه من الطبيعي استخدام منتجات الشعر المصممة بمعامل حماية من الشمس.

5 . اغسلي شعرك قبل السباحة وبعدها

هل يجب أن يغسل الشعر بعد السباحة ؟ نعم - وقبل السباحة أيضاً. تخطي الشامبو، ولكن امنحي شعرك شطفه بالماء العذب قبل أن يتعرض للماء المالح والكلور. ذلك لأن الشعر الجاف أكثر عرضة لامتصاص الكلور والملح، بينما الشعر الرطب أقل امتصاصاً بشكل طبيعي. وبالمثل، من الجيد شطف شعرك بعد السباحة للمساعدة في إزالة أي بقايا من الملح والمواد الكيميائية.

6. استخدمي الأوشحة وقبعات السباحة

أسرع طريقة لحماية شعرك من العوامل الجوية هي منعها تماماً بقبعة السباحة. في الواقع، يعد وضع بلسم مضاد للتكسر على شعرك تحت قبعة السباحة فرصة مثالية للظهور بشعر صحي مميّز ولامع.