قيادي بقوي الحرية والتغيير بالسودان: عدم تدخل الجهات الأقليمية والدولية في شؤون البلاد

قال نور الدائم طه، القيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، إن يسعون لإيقاف الحرب بشكل دائم والتوصل إلي حل شامل ينهي الأزمة السودانية، مع التأكيد بعدم قبول أى تدخلات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقوي الحرية والتغيير السودانية “الكتلة الديمقراطية” في القاهرة، لإعلان خارطة طريقة لحل الأزمة السودانية.

وأوضح طه، أن التوصيات الكتلة الديمقراطية، لن تتحقق إلا بوحدة موحدة قوية مدنية سياسية تتفق علي رؤية واحدة، موضحًا بأنهم يسعون لتوصل لتلك الهدف.

وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية”، أن مؤتمر اليوم أعد منذ فترة طويلة، ليس له علاقة ولا ردًا لمؤتمر الذى عقدته قوى الحرية والتغيير المجلس المركزى خلال اليومين الماضيين بالقاهرة.

وأضاف أن من الضرورة مخاطبة، الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوات الدعم السريع محمد دقلو، لإيقاف الحرب وخروج مكون عسكرى من العمل السياسي.

عقدت قوى الحرية والتغيير " الكتلة الديمقراطية السياسية السودانية"، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي بالقاهرة، لإعلان خارطة طريق لحل الأزمة السودانية.

جاء ذلك بحضور، جعفر الميرغني رئيس الكتلة الديمقراطية، وطه الفكى ممثل شرق السودان عن نظارات البجا، والدكتور تيجاني السيسي رئيس قوى الحراك الوطني، ومحمد ربيع عبد الكريم ممثل عن كتلة التوافق الوطنى، ومحمد سيد أحمد الچاكومي رئيس الجبهة الثورية، ولفيف من الشخصيات الهامة.

الكتل السياسية “الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، قوى الحراك الوطني، قوى التراضى الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى، تحالف القوى الوطنية، تناول تقديم مسودة خارجة طريقة لمعالجة الأزمة السودانية.



أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي :-

1- إيقاف الحرب.

2- التضامن مع الشعب السوداني.

3- الوقوف مع المؤسسات الشرعية ودعم القوات السملحة.

4- ضرورة خروج قوات الدعم السريع من كافة البيوت السودانية والمؤسسات الدولة والمستشفيات.

5- حفظ سيادة السودان.

6- منع التدخلات الخارجية السالبة التي تهدف لتدمير الدولة وتتدخل في شؤونها بغرض تحقيق أجندتها.

7- دعم مبادرة دول جوار السودان، ومبادرة جدة.

8- تشكيل حكومة طوارئ عاجلة تحت مسمي “ حكومة تصريف أعمال”.

9- تقديم مساعدات إنسانية لكافة المتضررين.

10- تشكيل لجنة اتصال مع كافة القوي السياسية والمجتمعية.

11- إنشاء مبادرة سودانية سودانية بإدارة سودانية.

12- تأسيس دستور جديد، يضمن تكوين دولة حديثة بمفهومها الصحيح.