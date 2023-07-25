طقس الأربعاء شديد الحرارة.. حالة الجو بالدرجات غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء :

القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 30 درجة .

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة

فيما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع، وموعد انكسار هذه الموجة.

وأشارت إلى أن المناطق الموجودة فى جنوب الصعيد تشهد تسجيل أعلى درجات حرارة تصل فيها العظمى ل 45 درجة، لافته إلى استمرار تأثرنا بهذه الموجة حتى نهاية الأسبوع، مؤكدة أنه متوقع مع مطلع الأسبوع القادم انخفاض وانكسار الموجة على شمال البلاد، حيث نتأثر بمنخفض جوى يساعد على انخفاض درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.

ولفتت إلى أن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها هذا الأسبوع ستكون يوم الخميس وتصل فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة 39 درجة والمحسوسة تقارب ال 44 درجة هذا اليوم، مناشدة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة وحتى العصر والتواجد فى أماكن جيدة التهوية وتناول المرطبات وارتداء الملابس القطنية.