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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل: ضرر كبير أصاب المؤسسة العسكرية بسبب الإضرابات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا أن ضررا كبيرا طاله نتيجة تعليق عسكريين من كافة التشكيلات للخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

 

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تمرد جديد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إسقاط مسيرة له عن طريق الخطأ

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن "عملية المس بكفاءة الجيش بدأت.. الكفاءة تتآكل وقد تتضرر بشكل كبير في غضون أسابيع.. بدأ بعض جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الحضور إلى الخدمة في تنفيذ تهديداتهم".

لكن البيان قال إن الجيش الإسرائيلي "حتى اليوم.. لا يزال جاهزا للحرب.

وذكر الجيش، في بيانه أن رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، عقد الليلة الماضية اجتماعا مع كبار الضباط في الأركان العامة، حيث تمت صياغة مبادئ لخطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى للحفاظ على كفاءة جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه لن يعلن عدد جنود الاحتياط الذين قرروا تعليق الخدمة "حتى لا يكشفوا عن المعلومات للعدو".

وأضاف أن لديه مخاوف من مسألة التجنيد المرتقب للجنود في أغسطس المقبل، وأنه يبحث احتمالات "وجود ضرر" في التجنيد مستقبلا.

وقرر آلاف الجنود والطيارين في سلاح الجو تعليق الخدمة في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية، بينها بند "المعقولية"، من قبل ائتلاف يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن ما يجري في إسرائيل على خلفية قانون "إلغاء بند المعقولية" حرب أهلية.

وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الإثنين، القانون في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا.

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