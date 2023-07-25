ميريام فارس تتخطي مرونة وليونة الأفعى بتمارين اليوجا الرياضية (شاهد)

خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأضواء في أحدث إطلالتها، وهي تمارس التمارين الرياضية "اليوجا"، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس تتخطي مرونة وليونة الأفعى بتمارين اليوجا الرياضية

أشتهرت ميريام فارس بعروضها الغنائية وهي من أكثر المطربات اللاتي يقوموا بمزج أغانيهم بالرقصات والاستعراضات المفعمة بالطاقة والحيوية والسرعة، وذلك الأمر يحتم عليها الحفاظ على لياقتها البدنية والمرونة والليونة، وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال انتظامها على ممارسة التمارين الرياضية.

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس تتخلص من ضغط العمل باليوجا

نشرت ميريام فارس أحدث إطلالتها التي شاركت بها محبيها ومتابعيها، وهي تمارس رياضة اليوجا، التي تحظى باهتمام كبير بين العديد من الفنانين، لما لها من فوائد في التخلص من ضغوط العمل، إلى جانب فوائدها في زيادة الليونة والتحكم في التنفس.

ميريام فارس

ميريام فارس

وتألقت ميريام فارس في الصور بالقرب من البحر، في أكثر من وضع من أوضاع اليوجا، مما يعكس معرفتها بهذه الرياضة التأملية.

من ناحية أخري، يذكر أن ميريام فارس شاركت جمهورها مؤخرا صور إجازتها في لبنان، واستعرضت فيها جمال الشواطئ اللبنانية وتجربة قضاء الصيف هناك.

ميريام فارس

ميريام فارس

وفي تصريحات لها مؤخرا، تحدثت ميريام فارس عن تخطي شهرتها العالم العربي ووصولها إلى العالمية من خلال ما تقدمه من أغنيات مزجت فيها بين الحضارات العربية المتنوعة، فضلا عن وصولها للعالمية عن طريق تحدّ راقص على تيك توك بعدما بلغ عدد المشاهدات لأغنيتها "قومي" 9 مليارات مشاهدة رغم أنها لا تملك حسابا عليه.

ميريام فارس

بالإضافة إلى أن ميريام فارس هي أول فنانة عربية تشارك في الأغنية الرسمية لكأس العالم "توكوتاكا".