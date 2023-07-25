باستا بيني أرابياتا على الطريقة الإيطالية

باستا بيني أرابياتا من أطيب الأكلات التي يمكن صنعها، إذ تعد من أشهر وصفات المطبخ الإيطالي، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة لذيذة ومميزة وسريعة.

باستا بيني أرابياتا

مقادير باستا بيني أرابياتا

- الباستا : عبوة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- عصير طماطم : 2 كوب

- مرق دجاج : مكعب

- خل البلسمك : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ريحان : 2 ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

باستا بيني أرابياتا

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المملح ومضاف إليه القليل من الزيت واتركيها حتى تنضج مع التقليب من وقت لآخر، ثم صفيها وضعيها جانباً.

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل المفروم، والثوم المفروم، وقلبي حتى يتغير لونهم قليلاً، ثم أضيفي عصير الطماطم، ومرق الدجاج، ويطهى الخليط على نار متوسطة لحوالي 10 دقائق.

أضيفي خل البلسمك، والفلفل الأسود، والبابريكا، والمكرونة، ثم قلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الريحان المفروم، وجبن البارميزان المبشور، ثم قدمي الباستا ساخنة.