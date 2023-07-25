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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد معروف حكما لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

محمد معروف
محمد معروف

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن هوية حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

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وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلي والمصري إلى الحكم محمد معروف ويعاونه كلا من أحمد نوفل مساعد أول، محمود كثير مساعد ثاني ، وأحمد ناجي حكم رابع. 

فيما يتولى تقنية الفار في المباراة محمود بسيوني ويعاونه أسامة السيد مساعد حكم فار.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.
 
 

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.
وحسم الأهلي لقب الدوري في نسخته الحالية للمرة 43 في تاريخه ، بعد وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف

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