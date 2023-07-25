موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

في مواجهة مرتقبة على الصعيدين العربي والأفريقي ، تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات مواجهة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في الأول من شهر سبتمبر المقبل.





ويخوض الأهلي المواجهة بصفته بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ، بينما يلعب الفريق الجزائري المباراة بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية الأخير.

الأهلي والمصري ..

وعلى صعيد بطولة الدوري الممتاز ، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره المصري البورسعيدي في تمام الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في لقاء مؤجل من الجولة 30 للدوري الممتاز.



وحسم الأهلي لقب الدوري في نسخته الحالية للمرة 43 في تاريخه ، بعد وصوله إلى النقطة 75 مستفيدًا من تعرض فريق بيراميدز أقرب ملاحقيه أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف.

وتعرض الأحمر للخسارة خلال لقاء يوم الأحد الماضي أمام بيراميدزبثلاثية من دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز.