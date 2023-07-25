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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل طرح شهادات دولارية من البنك الأهلي على 3 سنوات

البنك الأهلي
البنك الأهلي

طرح البنك الأهلي شهادات دولارية "الأهلي بلس" تبلغ مدتها 3 سنوات بعائد 7%، والشهادة الدولارية "الأهلي فورا" تلبغ مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 9% يصرف مقدما بالجنيه عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمتها.

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كما تم منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

طرح شهادات دولارية من البنك الأهلي على 3 سنوات

من جانبه كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة  البنك الأهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء،  تفاصيل إطلاق شهادات جديدة.

وأشار أبوالفتوح إلى أن بعض العملاء كانوا يحتفظون بالعملة الأجنبية في منازلهم لذلك تم طرح الشهادات لزيادة الأوعية الادخارية لهم.

وعلّق الإعلامي أحمد موسى، قائلا :"هذه الشهادات للبحث عن مصادر أخرى للنقد الأجنبي، هناك هدوء للسوق الموازية للدولار".

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