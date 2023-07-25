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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سجلت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، استقرارًا في جميع البنوك العاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

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آخر تطورات أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

 

جاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:

 سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 8.19  جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الريال السعودى فى بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، وبلغ سعره  فى بنك البركة 8.03  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع، سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

 سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 34.06  للشراء، و34.38 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.49 جنيه للشراء، 39.74 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 35.42 جنيه للشراء، 35.66 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 23.24  جنيه للشراء، و23.36 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.47 جنيه للشراء، و4.61 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.94 جنيه للشراء، 2.97 جنيه للبيع. 

 

 جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.68  للشراء، 21.84 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.27  جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع..

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