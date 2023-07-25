تقارير: الأهلي يسمح لعلي معلول بالرحيل إلى الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن نادي الهلال السعودي، تواصل مع على معلول، نجم النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان موقع فووت 24 التونسي، قد أكد إن اللاعب الدولي التونسي علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

ووفقا لموقع "فوتبول تونيزيان"، فإن نادي الهلال السعودي، يسعى لضم على معلول، نجم الأهلى، خلال الصيف الحالي، حيث تواجد النجم التونسي، ضمن قائمة مرشحة لتدعيم الجبهة اليسري للزعيم السعودي.

عقد لمدة عام واحد مع الهلال السعودي

وأشار التقرير إلى أن الهلال السعودي عرض على نجم الأهلى، عقد لمدة عام واحد، مع إمكانية إضافة عام أخر، وفى نفس الوقت يسعى الأهلى لتجديد عقد على معلول، مع السماح له بالرحيل إلى العملاق السعودي، لمدة عام.

وأوضح التقرير إلى أن على معلول، تلقى اتصالات من جانب ناديا السد والدحيل فى قطر، بالإضافة إلى الإتفاق السعودي.

وتوج معلول بسبعة عشر لقبا مع الأهلي، أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين.

تاريخ علي معلول

وعلي معلول من مواليد 1 يناير 1990 في صفاقس التونسية، أي يبلغ من العمر 33 عاما حاليا، وهو لاعب كرة قدم تونسي يشغل مركز ظهير أيسر.

ويلعب علي معلول حاليا لصالح النادي الأهلي المصري، ولكن تداولت أنباء عدة عن انتقاله للهلال السعودي.

وشارك علي معلول مع المنتخب التونسي في نسخ كأس الأمم الأفريقية 2015 و2017 وكأس العالم 2018، كما حصل على لقب هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2015–16 مع النادي الرياضي الصفاقسي.