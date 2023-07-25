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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتية: حل الدولتين يتلاشى يوما بعد يوم وعلى واشنطن التدخل من أجل إنقاذه وإنهاء الاحتلال

محمد اشتية
محمد اشتية

 

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين يتلاشى يوما بعد يوم بسبب الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات التهويد لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مُشددًا على ضرورة وجود تدخل أمريكي جاد في عملية السلام، لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

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جاء ذلك خلال لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية، ريتشارد ماكورميك. 

وشدد اشتية على أهمية أن تبنى العلاقات الثنائية ما بين فلسطين والولايات المتحدة، واعتبار منظمة التحرير والسلطة الوطنية شركاء في السلام مع الولايات المتحدة، والتأكيد على ضرورة حماية حل الدولتين. 

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، ماكورميك على التطورات الخطيرة والأوضاع المعقدة على الأرض نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، قائلا: "الحكومة في إسرائيل تعمل على تكثيف البرنامج الاستيطاني من خلال الاستيلاء على المزيد من الأراضي لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن، وهناك عدد من أعضاء الحكومة متطرفين إلى أبعد الحدود يدعون لحرق القرى والبلدات الفلسطينية، وهناك أيضا تغيير في قواعد إطلاق النار لتسهيل قتل أبناء شعبنا".

وطالب اشتية بضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، والسماح بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وفق ما عمل به سابقا.

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