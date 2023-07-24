رئيس وزراء فلسطين: عقلية الاحتلال الإسرائيلي قائمة على القتل والتدمير

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إنّ ما تعرض له مخيم نور شمس في طولكرم صباح اليوم، خير قلية الاحتلال الإسرائيلي قائمة على القتل والتدمير، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشار "أشتية" في كلمته خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم، إلى أنَّ آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد المزيد من أرواح أبناء فلسطين العزل، بجرائم ذهب ضحيتها أطفال وشبان في مقتبل أعمارهم كما حدث من عمليات إعدام ميدانية للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية، والطفل محمد البايض من مخيم الجلزون، وإصابة عدد آخر بجروح.

وواصل أنّ كل تلك الجرائم تجري بالتوازي مع جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى، هي جرائم تنطلق من عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية التي يعتنقها الائتلاف الحاكم في إسرائيل، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية التي تابعت الاعتداءات ستتابع موضوع مخيم نور شمس أيضًا.

الخارجية الفلسطينية: شعبنا ضحية مُستمرة للاحتلال الإسرائيلي وأزماته الداخلية





ذكرت وزارة الخارجية والمُغتريين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الشعب الفلسطيني ضحية مُستمرة للاحتلال الإسرائيلي وأزماته الداخلية في ظل ازدواجية المعايير الدولية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم، تعقيبًا على الاقتحام الذي ارتكبته قوات الاحتلال، صباحًا، لمخيم "نور شمس" وما نتج عنه من اعتداءات على السكان وإصابات في صفوفهم، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.

ورأت الوزارة أن تكرار الاحتلال لجرائمه التي ارتكبها في مخيم جنين تأكيد جديد أن دولة الاحتلال تستخف بردود الفعل والمواقف الدولية تجاه انتهاكاتها وجرائمها، وإثبات آخر على أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الجرائم وتكرارها في أكثر من موقع ومنطقة فلسطينية.

وحذرت الوزارة من مخاطر استمرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم تصدير أزماته للساحة الفلسطينية، وتدفيع الشعب أثمانًا باهظة لحلها، فالشعب الفلسطيني لم يدفع فقط ثمن وجود الاحتلال واستمراره، وإنما أيضاً ثمنا لأزماته الداخلية.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية للشعب الفلسطيني، حتى لا يبقى ضحية مُستمرة للاحتلال وأزماته.

عدوان الاحتلال على طولكرم منهج الاحتلال للتدمير

وفي سياق متصل قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن ما تعرض له مخيم "نور شمس" في طولكرم من عدوان إسرائيلي، خير برهان على عقلية التدمير والقتل الإسرائيلية .

وأضاف اشتية - خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله - أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد المزيد من أرواح أبناء فلسطين العزل، بجرائم ذهب ضحيتها أطفال وشبان في مقتبل أعمارهم كما حدث من عمليات إعدام ميدانية للشاب فوزي مخالفة في بلدة سبسطية، والطفل محمد البايض من مخيم الجلزون، وإصابة عدد آخر بجروح، كل تلك الجرائم تجري بالتوازي مع جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، والاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى، هي جرائم تنطلق من عقيدة المحو والحرق والإبادة الجماعية التي يعتنقها الائتلاف الحاكم في إسرائيل .

وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي يدفع اليوم ثمن صمته على الجرائم التي ترتكبها حكومته المتطرفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فالأفكار والممارسات الإجرامية التي يمارسها المحتلون، سرعان ما ترتد اليوم على مجتمعهم الذي عليه أن يدرك خطر تلك الأيديولوجية التي يعتنقها هؤلاء المتطرفون ويعمل على محاربتها، وأن على المجتمع الإسرائيلي أن يشكل ضغطا لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية ويتوقف عن ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

وفي سياق آخر، ثمن اشتية قرار البرلمان البرتغالي الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني بمرور 75 عاما على التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم ومنازلهم عام 48، والمجازر التي ارتكبتها العصابات الإسرائيلية بحق سكان القرى والبلدات المهجرة، والتي ذهب ضحيتها آلاف الضـحايا من النساء والشيوخ والشباب والأطفال.

وأكد أن هذا القرار يعكس تضامن البرتغال مع نكبة الشعب الفلسطيني، ويشكل خطوة أولى نحو اعتراف الحكومة البرتغالية بدولة فلسطين، وشكر أعضاء البرلمان والشعب البرتغالي الصديق على هذا الموقف الأخلاقي والقانوني المنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.