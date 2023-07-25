اقرأ غدًا بالوفد.. مجلس الوزراء يحسم غدًا أزمة الكهرباء

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مجلس الوزراء يحسم اليوم أزمة الكهرباء".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مجلس الوزراء يحسم اليوم أزمة الكهرباء

إعلان نتيجة الثانوية منتصف الأسبوع القادم

ارتفاع أعداد الأوائل وزيادة النسبة العامة للنجاح

قوات الاحتلال تنفذ جريمة حرب وتغتال 3 شباب في نابلس

طالبة ثانوية تقتل صديقتها وتلقي جثتها في مصرف

انتقال 100 جهة حكومية و40 ألف موظف.. "السيسي" يوجه بالتقييم المستمر للحركة المرورية بالعاصمة الإدارية

حرب الشكاوي تندلع بين الأهلي وبيراميدز

"أوسوريو" يخفف الحمل التدريبي للاعبي الزمالك وبرنامج مكثف لعلاج عمرو السيسي

على خلفية الإساءة المتكررة للمصحف.. "الخارجية" تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد

فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لمسابقة الـ 30 ألف معلم

كما يتضمن العدد مقالًا لرئيس التحرير د. وجدي زين الدين، بعنوان: "خالد عبدالغفار وتطوير منظومة الصحة"