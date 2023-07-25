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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بايرن ميونيخ الودية

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا على تشكيل مانشستر سيتي الذي سيخوض مواجهة بايرن ميونيخ الالماني، ضمن وديات السيتيزنس لتجهيز اللاعبين للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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حقق مانشستر سيتي الانتصار على نادي يوكوهاما مارينوس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وينتظر لقاء العملاق البافاري لتحقيق الانتصار عليه في إطار إعداد اللاعبين لكأس الدرع الخيرية أمام أرسنال بأول شهر أغسطس المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ 

سيغيب عن تشكيل مانشستر سيتي أمام بايرن ميونيخ كيفين دي بروين بسبب الإصابة في الوتر، على أن يتواجد في التشكيل كل من:-

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: مانويل أكانجي وروبن دياز وجون ستونز وفيليبس.

في خط الوسط: لويس ماتيو كوفاسيتش وجيمس مكاتي وفيل فودين.

في خط الهجوم: إيرلينج هالانج 

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيلعب مانشستر سيتي مواجهة أخيره أمام فريق أتلتيكو مدريد.

 

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