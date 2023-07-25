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الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إيهاب الألفي يُعلن قائمة منتخب مصر لسلة السيدات المشاركة في الأفرو باسكت

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب الألفي المدير الفني لـ منتخب السلة سيدات، قائمة المنتخب الوطني التي تستعد للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت.

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قائمة منتخب مصر السلة سيدات في الأفرو باسكت

وتستضيف رواندا بطولة الأفرو باسكت المؤهلة لكأس العالم، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا من بينها منتخب مصر.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات 12 لاعبة على النحو التالي: آية الفقي - ريم موسى - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - ثريا محمد - أسرار ماجد - نورهان فؤاد - رضوى سالم - فريدة الشريف - رنيم الجداوي - جنى سالمان - فاطمة ممدوح.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة الأفرو باسكت، والتي تضم بجانبه منتخبي نيجيريا والكونغو الديمقراطية.

ويضم الجهاز الفني لـ منتخب مصر، إيهاب الألفي مديرًا فنيًا، أحمد إبراهيم مدربًا عامًا، أحمد عبد المطلب مدربًا، آلاء مصطفى إداري، جيرمين عوني طبيب، محمد جابر محلل أداء، وفريد سمير مخطط أحمال بدنية.

 

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