حمى الضنك.. أسباب المرض والصداع وتورم الغدد أبرز الأعراض

حمى الضنك، مرض ينقله البعوض ويحدث في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، تسبب حمى الضنك الخفيفة ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وهناك نوعان من البعوض اللذان ينشران فيروسات حمى الضنك في أغلب الأحيان شائعان في كل من مساكن البشر وحولها، وعندما تلدغ البعوضة شخصًا مصابًا بفيروس حمى الضنك ، يدخل الفيروس البعوضة ثم ، عندما تلدغ البعوضة المصابة شخصًا آخر ، يدخل الفيروس مجرى دم ذلك الشخص ويسبب العدوى.

بعد التعافي من حمى الضنك ، لديك مناعة طويلة الأمد لنوع الفيروس الذي أصابك - ولكن ليس ضد أنواع فيروسات حمى الضنك الثلاثة الأخرى، هذا يعني أنه يمكن أن تصاب مرة أخرى في المستقبل بأحد أنواع الفيروسات الثلاثة الأخرى.

ويزداد خطر إصابتك بحمى الضنك الشديدة إذا أصبت بحمى الضنك للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.

علامات أو أعراض لعدوى حمى الضنك:

عندما تحدث الأعراض ، فقد يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى مثل الأنفلونزا وعادة ما تبدأ من أربعة إلى 10 أيام بعد لدغك من قبل بعوضة مصابة والأعراض كالأتي:

صداع

آلام العضلات أو العظام أو المفاصل

غثيان

ألم خلف العينين

تورم الغدد

آلام شديدة في المعدة

القيء المستمر

نزيف من اللثة أو الأنف

دم في البول أو البراز أو القيء

نزيف تحت الجلد قد يشبه الكدمات

صعوبة أو سرعة التنفس

تعب

التهيج أو القلق