حمى الضنك تؤدي إلى الوفاة (شاهد)

أكدت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أن فيروس حمى الضنك له 4 أنواع.

وقالت "لطفي"، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنّ حمى الضنك الفيروسية تُعرف بـ«الحمى المؤلمة للعظام»، وأعراضها متفاوتة، إذ تكون إصابة بسيطة وتظل لمدة أسبوع، أو إصابة شديدة ويطلق عليها «حمى الضنك الوخيمة» التي تمتد لمدة أطول، مشيرة إلى أنّ هناك مؤشرات تمكن الإنسان من معرفة إصابته بتلك الحمى.

وتابعت أنّه يجب التدخل السريع للحد من الإصابة بحمى الضنك كونها تؤدي للوفاة، لافتة إلى أنّ فيروس حمى الضنك ليس حديثا وينتشر في المناطق الاستوائية الحارة.

وواصلت لطفي: "توقعنا انتشار الأوبئة الفيروسية بسبب التغيرات المناخية، فكلما ارتفعت درجات الحرارة كلما كان الجو العام بيئة خصبة لنمو الميكروبات، ومنها ما ينتقل عن طريق الحشرات".

وأوضحت أن انتشار الحشرات بشكل كبير للغاية مع ارتفاع درجات الحرارة مثل الناموس عند وجود المياه الراكدة، منوهة إلى أنّ الحشرات تنقل الميكروبات من شخص إلى آخر، وهذا أكثر عامل مسبب لحمى الضنك وهو الانتقال عن طريق الحشرات خاصة البعوض.

الصحة تكشف أعراض الحالات المصابة بحمى الضنك.. وتؤكد: العلاج مجانى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات علاج الحالات البسيطة والشديدة المصابة بحمى الدنج، مؤكدة أن العلاج يتم بالمستشفيات بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن طرق انتقال العدوى تتم بلدغ البعوض المعدى من نوع بعوضة الزاعجة المصرية

وصنفت وزارة الصحة والسكان الحالات إلى 3 تصنيفات، الأولى حالات مشتبهة بأعراض بسيطة تتمثل في :

1- حمى مفاجئة ترتفع فيها درجة الحرارة لمدة تقترب من ٥ أيام.

2- صداع

3- غثيان أو قيء

4- ألم بالعضلات

5- ألم بمؤخرة العين وآلام مفصلية.

ويكون علاجها بالأتى:

1- الراحة التامة

2- التغذية السليمة

3- تناول كميات وفيرة من العصائر الطازجة وليست المعلبة

4- الحصول على محلول معالجة الجفاف + علاج أعراض المرض مع المتابعة المستمرة.

وبالنسبة للتصنيف الثانى، حالات مشتبة بأعراض شديدة تتمثل:

1- حرارة شديدة ٣٩.٥ أو أكثر.

2- ألم بالبطن.

3- ألم وحساسية البطن عند اللمس.

4- قيء مستمر محلول ملح أو رنجر لاكتات ( تبعا للمرفق ) تراكم السوائل فى الصدر واستسقاء بالبطن ويمكن تشخيصها من خلال الموجات الفوق الصوتية.

5- وجود مظاهر نزيف واضحة.

6- خمول وارق وتضخم في الكبد.

7ـ زيادة سرعة الترسيب إلى 20%.

ويتم العلاج وفقا للبرتوكول الآتى:

1- محلول ملح أو بارسيتامول.

2- علاج الأعراض وعمل الفحوصات الطبية.

3- يتم عزل المريض مع المتابعة المستمرة ولحين زوال الأعراض.