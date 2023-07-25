وفاة 25 إرهابيا فى عملية للجيش الصومالى جنوب غرب البلاد

لقي 25 عنصرا من مليشيا الخوارج الإرهابية مصرعهم على يد الجيش الصومالى غربى مدينة واجد التابعة لمحافظة بكول جنوب غرب البلاد .

وأكد عمدة مدينة واجد محمد معلم يوسف فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية للجيش استهدفت تجمعا لعناصر من مليشيات الخوارج كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابى، مشيرا إلى أن من بين القتلى 5 أجانب فضلا عن وجود إصابات بين عدد اخرمن المليشيا.

وأوضح عمدة واجد، أن قوات الجيش تلاحق العناصر الارهابية التي فرت من الموقع .