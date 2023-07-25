عاجل
أمريكا تشكر مصر لدورها في دعم لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القوى السياسية السودانية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ عاجلة
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 25 إرهابيا فى عملية للجيش الصومالى جنوب غرب البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

لقي 25 عنصرا من مليشيا الخوارج الإرهابية مصرعهم على يد الجيش الصومالى غربى مدينة واجد التابعة لمحافظة بكول جنوب غرب البلاد .

txt

الجيش الصومالي يدمر قواعد خاصة للمليشيات بجلجدود وسط البلاد

txt

الجيش الصومالي يُنفِّذُ عملية عسكرية ضد الإرهابيين

وأكد عمدة مدينة واجد محمد معلم يوسف  فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية للجيش استهدفت تجمعا لعناصر من مليشيات الخوارج كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابى، مشيرا إلى أن من بين القتلى 5 أجانب فضلا عن وجود إصابات بين عدد اخرمن المليشيا.

وأوضح عمدة واجد، أن قوات الجيش تلاحق العناصر الارهابية التي فرت من الموقع .

مواد متعلقة

مصر تدين الهجوم الإرهابي الانتحاري في الصومال

الصومال تُعلن القضاء على 18 إرهابيًا بينهم قياديون في عملية للجيش

وفاة 8 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي وسط الصومال

الصومال تُعلن القضاء على 40 عنصرًا من حركة الشباب بينهم قياديون
الجريدة الورقية