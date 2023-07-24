الجيش الصومالي يدمر قواعد خاصة للمليشيات بجلجدود وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، تدمير قواعد خاصة لمليشيات "الخوارج" في عملية عسكرية بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

الجيش الصومالي

وأوضح الجيش الصومالي في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن القوات الخاصة بالجيش الصومالي (دنب) نقذت العملية العسكرية المخططة في المناطق التابعة لمدينة جلعد، وأسفرت أيضا عن تدمير ألغام أرضية.

وذكر أن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أشاروا إلى أنهم تلقوا معلومات حول تخطيط عناصر "الخوارج" للقيام بأعمال إرهابية، ونجحوا في التصدي لها.