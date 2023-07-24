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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الصومالي يدمر قواعد خاصة للمليشيات بجلجدود وسط البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، تدمير قواعد خاصة لمليشيات "الخوارج" في عملية عسكرية بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

 

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الجيش الصومالي يُعلن وفاة 21 شخصًا في معارك مع حركة الشباب

الجيش الصومالي

وأوضح الجيش الصومالي في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن القوات الخاصة بالجيش الصومالي (دنب) نقذت العملية العسكرية المخططة في المناطق التابعة لمدينة جلعد، وأسفرت أيضا عن تدمير ألغام أرضية.

وذكر أن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أشاروا إلى أنهم تلقوا معلومات حول تخطيط عناصر "الخوارج" للقيام بأعمال إرهابية، ونجحوا في التصدي لها.

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