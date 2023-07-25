يوم عاشوراء 2023.. الطبق المفضل للاحتفال

أيام قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن يوم عاشوراء 2023، ومع الاقتراب من هذا اليوم يزداد البحث عن "يوم عاشوراء"، وفضل صيام هذا اليوم وأفضل الأدعية المستحبة، وهل يلزم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء معًا؟

يوم عاشوراء 2023.. الأكثر بحثًَا على محرك البحث

ويتصدر "يوم عاشوراء 2023" محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، ويرغب الكثير في معرفة موعد اليوم وأبرز المعلومات عنه قبل صيامه، وأفضل الأعمال المستحبة للتقرب إلى الله في هذا اليوم.

ويقترن بهذا اليوم عدد من الأكلات التي ترتبط بالاحتفال بيوم عاشوراء، وهذه المناسبة يتم الاحتفال بها من خلال صناعة بعض الأكلات المعروفة، كالأكلة التي سميت بهذا اليوم "عاشوراء".

يحرص المصريون على صناعة طبق عاشوراء في يوم عاشوراء، وهو من اشهر الأطباق والأكلات المصرية، حيث تحتفل الأمة الإسلامية خلال هذه الأيام بمناسبة أسلامية هامة عند المسلمين وهو يوم عاشوراء.

ومن أهمية، تم إطلاق اسم "عاشوراء" على طبق حلوى طبق عاشوراء، ويتكون طبق عاشوراء من:

- قمح مقشور

- ماء يكفي للتغطية

- 1 كوب زبيب

- ملعقة كبيرة عين جمل مبشور

- 2 ملعقة كبيرة نشا

- 1ملعقة صغيرة فانيليا

- ½ كوب سكر

موعد يوم عاشوراء

ويأتي يوم عاشوراء يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، حيث كان رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم" يحث المسلمين على صيامه.

سبب تسمية محرم

وسُمي محرّم بذلك لكونه شهرًا محرمًا، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، وهي التي لا يستحل فيها المسلمون القتال، حيث قال الله تعالى فيها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَأوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» سورة التوبة 36

فضل الصيام

وعن أبي قَتادة رضي الله تعالى عنه، عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم - قال: «صوم عاشوراء يكفِّر السّنة الماضية، وصوم عرفة يكفِّر سنتين: الماضية والمستقبَلة» رواه النَّسائي في السّنن الكبرى.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال"ما رأيت النّبي "صلّى الله عليه وسلّم يتحرّى صيام يومٍ فضَّله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشّهر، يعني شهر رمضان» رواه البخاري، ومسلم، والنَّسائي، وأحمد